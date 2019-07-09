Центробанк назвал главные способы кражи денег со счет россиян

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-09T08:09:07+03:00

Доля несанкционированных списаний с карт граждан РФ при помощи психологических приемов может доходить до 60%

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В Центробанке РФ заявили, что почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.

При этом в рейтинг больших рисков оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность (29%) и неосторожность пользователей, потеря собственного гаджета (27%) и кража (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU