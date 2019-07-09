2019-07-09T08:09:07+03:00
Общество

Центробанк назвал главные способы кражи денег со счет россиян

Доля несанкционированных списаний с карт граждан РФ при помощи психологических приемов может доходить до 60%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центробанке РФ заявили, что почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.

При этом в рейтинг больших рисков оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность (29%) и неосторожность пользователей, потеря собственного гаджета (27%) и кража (11%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24