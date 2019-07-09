Собчак прокомментировала оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-09T09:48:08+03:00

Телеведущая подчеркнула, что нецензурные высказывания Георгия Габунии показывают лишь его слабость

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Российская телеведущая Ксения Собчак в своих соцсетях прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

Собчак подчеркнула, что нецензурные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии показывают лишь его слабость и выглядят нелепо.

- Все это скорее отпугивает нормальных людей чем привлекает. Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо, глупо, - отметила телеведущая.

Помимо этого Собчак сравнила грузинского журналиста с подростком, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в воскресенье, 7 июля, журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес Владимира Путина. Огромное количество пользователей соцсетей в Грузии осудили журналиста и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ведущий Владимир Соловьев прокомментировал брань грузинского телеведущего в адрес российских руководителей. Российский журналист призвал избавиться от иллюзий в отношении Грузии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718939" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев - о ругани в эфире грузинского телеведущего.Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU