Соловьев прокомментировал брань грузинского телеведущего в адрес российских руководителей

СЕГОДНЯ 02:31 2019-07-08T02:31:00+03:00

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Оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии должны развеять иллюзии в отношении Грузии. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

В соцсети он разместил комментарий, в котором выразил уверенность, что выходка Габунии не является провокацией отдельного журналиста, а выражает позицию всего телеканала, "что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире".

"Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения", - подчеркнул Соловьев.

Телеведущий отметил, что пришло время спокойных, не эмоциональных и прагматичных ответов. Он призвал всех "посмотреть правде в глаза" и наказать за провокацию рублем, закрыв российский рынок для грузинских товаров.

"А тем нашим компаниям, которые так стремились вложиться в грузинский бизнес, сочувствовать не надо. Они прекрасно понимали все риски", - написал Соловьев.

Отметим, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вечером 7 июля заявил, что нецензурная брань телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Rustavi-2 в адрес руководства России является провокацией и содержит огромную опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU