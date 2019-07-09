Путин: разговоры об экологии зачастую превращаются в мракобесие

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-09T16:32:51+03:00

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Вместо глубокой и содержательной дискуссия о проблеме климата и экологии общество зачастую наблюдает откровенный популизм, спекуляции и порой просто мракобесие. Соответствующие заявление сделал Президент России Владимир Путин, комментируя предложения отказаться от технологического прогресса ради сохранения экологии.

«Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшней день имеют или, честнее сказать, чего не имеют - доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации», - сказал российский президент, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS),

Путин обратил внимание на то, что деградация природы и климата продолжается, если ничего не предпринимать, технологическое развитие обострит эти вызовы. Российский лидер также сообщил о том, что государство намерено привлекать компании с госучастием для научно-технологического развития, готово сотрудничать и с частным бизнесом

Напомним, что в январе этого года Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» - единого оператора по обращению с бытовыми отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU