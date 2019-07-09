Владимир Путин прибыл в Екатеринбург для общения со студентами

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-09T15:15:21+03:00

В программе президента также участие в саммите по производству и индустриализации

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Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург. В программе нашего лидера несколько пунктов, но не назначены встречи ни с губернатором, ни с полпредом.

В первой половине дня Путин должен принять участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ. После его ждут на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Президент выступит перед участниками мероприятия. Темой саммита в этом году стали природоподобные технологии, их внедрение в производственные и экономические процессы.

Ожидается, что во второй половине дня Путин посетит Уральский федеральный университет имени Ельцина. Там он осмотрит экспозицию инновационных разработок учреждения и пообщается со студентами и аспирантами.

Сайт kp.ru писал о предложении Владимира Путина, которое он адресовал руководству Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма. Президент предложил чиновникам провести опрос населения. Так и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU