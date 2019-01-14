2019-01-14T19:09:43+03:00
Политика

Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Речь идет о публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с бытовыми отходами
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 14 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» - единого оператора по обращению с бытовыми отходами.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информация, новая публично-правовая компания создается «для обеспечения норм российского законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта "Экология"».

Также в указе отмечается, что функции и полномочия учредителя компании от имени государства будет осуществлять Минприроды РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года в России заработала новая схема утилизации ТКО или, проще говоря, мусора. Для этого в каждом регионе выбрали компанию-оператора, которая теперь отвечает за все - от вывоза дворовых мусорных контейнеров до продажи изделий, изготовленных из вторичного сырья.

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