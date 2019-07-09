2019-07-09T17:36:18+03:00
Общество

Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии

Президент России встретился со студентами Уральского федерального университета имени Ельцина
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Владимир Путин с рабочим визитом находится в Екатеринбурге. Там президент России поучаствовал в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS). Заключительным пунктом его программы должно стать общение со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Ельцина. Мероприятие проходит в эти минуты в стенах вуза.

Студенты рассказали Путину о проекте, который реализуется в Екатеринбурге. Его называют "Весна карьеры" или "Ночь карьеры". Само мероприятие похоже на ярмарку вакансий: молодые люди встречаются с работодателями, проходят тренинги и собеседования. Выслушав рассказ об этом, Путин похвалил студентов и пошутил.

"То, что вы сказали это, конечно, здорово. И не важно по ночам этим заниматься. Хотя по ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии. Но если это создает базу для будущего развития и профессионального роста, конечно...", - сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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