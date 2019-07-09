2019-07-09T17:01:40+03:00
Политика

Путин — о введении новых санкций против Грузии: Ради грузинского народа я бы не стал делать ничего, что осложнило бы наши отношения

Президент посоветовал Тбилиси вспомнить историю Осетии и Абхазии
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин в Екатеринбурге прокомментировал предложение российских парламентариев ввести эмбарго на поставку в Россию товаров из Грузии. Президент напомнил, что исторически ни Осетия, ни Абхазия, по которым у официального Тбилиси есть претензии, не входили в состав Грузии.

- Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году как самостоятельное государство, Абхазия тоже вошла как независимое государство, как княжество, - сказал Путин. - Позднее Осетия вошла в состав Тифлисской губернии, а после крушения Российской империи Грузия при помощи германских войск Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты жестко, еще жестче действовали грузинские войска в 1920-х годах в Осетии. По сути, это было то, что называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, если они хотят наладить отношения с народами Абхазии и Осетии.

Президент напомнил и том, как современная Грузия относилась к двум республикам.

- Вот это тяжелое наследие проигнорировал один из президентов современной Грузии, когда отменил всякую автономию и Абхазии, и Аджарии, - сказал Путин. - Все это привело к взрыву и братоубийственной войне. Я в свое время убеждал Саакашвили, говорил — ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии или Южной Осетии. Американцам говорил то же самое. «Да, да, ни в коем случае». Все равно пошли туда войной.

Глава государства высказался против каких-либо дополнительных санкций к Тбилиси.

- Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии людьми, которые либо не знают ничего, либо игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый ущерб и самой Грузии, и всему грузинскому народу, - заявил Путин. - А все остальное — ругань и брань — производное. Надо относиться к этому глубоко, по-серьезному, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. А что касается санкций, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Ну, вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого, вот ради этих людей, ради восстановления отношений я бы не стал ничего делать, что осложняло бы наши отношения.

ОПРОС КП

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В Грузии взялись подсчитывать убытки. Крупные отельеры уже бьют тревогу, понимая, что впереди - только потери. Мелкие же пока еще, кажется, не осознали последствий. Некоторые даже по старой привычке лупят цены втридорога, надеясь на чудо. Или хапнуть напоследок? Между тем, 30% брони в отелях Грузии на июль уже слетело. Люди с ужасом ждут, что же будет в августе (подробности)

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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