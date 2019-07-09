Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-09T18:36:52+03:00

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С целью запуска стратегического политического диалога Москвы и Вашингтона заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл и замглавы МИД России Сергей Рябков проведут встречу в Хельсинки 10 июля. Об этом сообщили в Госдепартаменте Соединённых Штатов.

«Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям», — заявили в пресс-службе Госдепа США.

Незадолго до этого заявления Рябков подтвердил, что его встреча с Хейлом пройдет в Хельсинки 10 июля.

Как писал ранее сайт kp.ru, 17-18 июля в Женеве состоится новый раунд переговоров Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон. Замглавы МИД России заявил, что на предстоящей встрече нужно затронуть тему продления Договора о СНВ.

ИСТОЧНИК KP.RU