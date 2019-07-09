Кудрин: пузыря потребительского кредита еще нет

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-09T19:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Пузырь потребительского кредита в России еще не надут, но если в этом и следующем году кредитование будет расти под 20%, то российская экономика подойдет к критической черте. Соответствующие заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме во вторник, 9 июля.

«Я думаю, что тот спор, который сейчас идет, он скорее приведет нас к истине, потому что пока может быть критическая еще черта не пройдена, но она требует постоянного анализа. Если у нас еще в этом и следующем году будет расти потребительское кредитование под 20%, вот тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте», - сказал Кудрин.

По словам главы Счетной палаты пока нельзя сказать надут ли пузырь потребительского кредита. «Пока, я думаю, что пузыря еще нет», - заключил он.

Как писал ранее сайт kp.ru, в марте этого года Центробанк был обеспокоен долгами россиян. Как сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, совокупный уровень долговой нагрузки достиг 9,9%. Хуже было только в 2014 году, когда рубль обрушился в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU