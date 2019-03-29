Центробанк обеспокоен: Россия стоит на пороге долгового кризиса

Центробанк обеспокоен долгами россиян. Как сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, совокупный уровень долговой нагрузки достиг 9,9%. Проще говоря, если доходы всех нас сложить и поделить, то каждый должен платить по кредитам 9,9% своего дохода. Хуже (всего на доли процента) было только в 2014 году, когда рубль обрушился в два раза.

В катастрофической ситуации находятся уже 8 миллионов наших сограждан, которые вынуждены платить по долгам более половины своего заработка.

«В последние годы быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%», - сообщила Данилова.

Это объясняется тем, что покупательная способность людей падает, а снижать уровень жизни они не хотят, и берут все больше мгновенных потребительских кредитов, которые предоставляются прямо в торговых точках.

Насколько опасно надувание такого «кредитного пузыря»? На этот вопрос «КП» ответил ведущий аналитик Центра политических технологий Никита Масленников:

- На первый взгляд, рост необеспеченного кредитования выгоден и для банкиров, и для ритейлеров, ведь эти деньги человек даже не выносит из магазина, а сразу оставляет здесь же. А потом еще и вернет с процентами. Но это - и самая рискованная операция. Для заемщика - потому что банк потом может продать его долг коллекторам. И для самого банковского сектора. Если пузырь слишком надуть, то он может и лопнуть. Об этом в последнее время и предупреждает Банк России. Кроме того, он создает дополнительные резервы для наиболее рисковых кредитов, делает другие шаги, чтобы опасность разрушения рынка банковской розницы не реализовалась. Но пока, по наблюдениям многих отечественных и международных экспертов, этих мер недостаточно, и опасность продолжает усиливаться.

Если пузырь необеспеченных кредитов все-таки лопнет, то банки теряют очень значительную часть своей прибыли, а вместе с ней — устойчивость. Это — еще не финансовая катастрофа, но, грубо говоря, банковский сектор окажется стоящим на одной ноге и достаточно любого толчка, чтобы он упал до катастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ РФ: долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику

В Центральном Банке России обеспокоены динамикой роста уровня долговой нагрузки населения, значительная степень которой определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования (подробности)