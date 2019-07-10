2019-07-10T03:05:40+03:00
Политика

Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik

Главред указала, что британский МИД не привел ни одного примера дезинформации российских СМИ
Юлия ДИВЕЕВА
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян. ФОТО: RTГлавный редактор RT Маргарита Симоньян. ФОТО: RT
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

В своих соцсетях она напомнила, что Лондон обвинил эти российские СМИ в распространении дезинформации.

"Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели", — написала Симоньян.

Она вспомнила, как МИД Великобритании "стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей". А также то, как в Би-би-си пытались найти "русский след" в протестах "желтых жилетов" в Париже.

О том, что российским СМИ отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне Симоньян сообщила 5 июля. Организаторы пояснили это тем, что не осталось свободных мест. Конференция продет в Лондоне 10—11 июля.

Позже представитель внешнеполитического ведомства Великобритании заявил, что RT и Sputnik не аккредитованы "из-за их активного участия в распространении дезинформации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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