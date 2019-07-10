2019-07-10T18:40:18+03:00
Политика

В Госдуме исключили срывы в реализации "СП-2" из-за здоровья Ангелы Меркель

Сотрудничество по данному вопросу будет продолжено вне зависимости от дальнейших обстоятельств
Елена АКИМОВА
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В Госдуме надеются, что состсояние здоровья Меркель никак не отразится на взаимоотношениях страны с РоссиейВ Госдуме надеются, что состсояние здоровья Меркель никак не отразится на взаимоотношениях страны с РоссиейФото: REUTERS
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В Госдуме уверены, что состояние здоровья Ангелы Меркель никак не отразится на реализации проекта «Северный поток — 2». Вне зависимости от того, сохранит она за собой должность канцлера или нет, Россия и Германия продолжит сотрудничество.

- Народ Германии по большому счету понимает всю сложившуюся ситуацию. Если Ангела Меркель решит уйти, то я надеюсь, что ее приемник продолжит ту политику, которая сейчас реализуется. Я не вижу оснований для изменений, - комментирует ФАН член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо во время официального мероприятия. Ее охватывает дрожь, которая не прекращается какое-то время. Появились слухи, что по состоянию здоровья Меркель в ближайшее время может покинуть свой пост.

Ранее российские медики предположили, что причиной дрожи Ангелы Меркель может оказаться проказа.

Сайт kp.ru рассказывал, что в первый раз ее несколько минут трясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз - на церемонии с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. И вот ее затрясло в третий раз - на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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