Причиной дрожи Меркель может оказаться проказа: неожиданную версию озвучили российские врачи

За последние недели только ленивый не обсудил здоровье Ангелы Меркель. Поводом для разговоров послужили три приступа необъяснимой дрожи канцлера Германии, случившиеся с разницей в несколько дней.

Первый раз ее несколько минут трясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз - на церемонии с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. И вот ее затрясло в третий раз - на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

В Германии не принято публично обсуждать здоровье первых лиц государства - это считается вмешательством в личную жизнь. Но, как оказалось, у Ангелы Меркель, бессменного руководителя страны с 2005 года (в отличие от канцлера, функции президента здесь скорее представительные), даже нет своего личного врача! Канцлерам они вроде как не положены. В какую поликлинику ходит глава Германии, по каким докторам и кабинетам, для простых немцев тоже остается тайной.

Так что мировой общественности, в том числе врачебной, остается только гадать: что же случилось с фрау Меркель? И насколько это может быть серьезно.

Не тот немец, «от которого я без ума»

Первой версией о причинах недомогания канцлера был перегрев и обезвоживание: с Зеленским Меркель действительно стояла на жаре. После приступа она почти залпом выпила три стакана воды - и заверила, что теперь все хорошо. Но во второй раз ее начало трясти в прохладном зале. Версия перегрева провалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715290" frameborder="0"></iframe> Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.

Некоторые врачи предположили у Меркель болезнь Паркинсона.

- При пакинсонизме дрожь совсем другая, и она не проходит так быстро, - уверен врач -диагност клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, к. м. н. Павел Ткачук. - Подобные судорожные припадки, такие как были у Меркель, могут быть по разным причинам - в том числе из -за алкоголя или поражения головного мозга: включая, например, нейросифилис. Ну насчет наличия у Меркель запоев и болезни, от которой по конспирологической версии, умер Ленин, позволим себе засомневаться.

Третьей наиболее вероятной причиной «дрожи канцлера» называют диабет.

- Нет, диабет к непосредственным причинам возникновения тремора не относится, - возражает профессор кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Инна Мисникова.

Рассматривались и версия «дрожи» из -за депрессии, приема антидепрессантов или психотропных препаратов.

- У современных антидепрессантов не бывает такого побочного эффекта, как тремор, - уверена врач-психиатр, психотерапевт к.м.н. Виктория Читлова. - У психотропных препаратов, в том числе нейролептиков, тоже. Думаю, у Меркель проблема неврологическая. Возможно, наложилось несколько факторов...

Возможно именно эта встреча Меркель и Ющенко в марте 2005-го дала неожиданные "плоды" в наши дни.Фото: EAST NEWS

Обнималась с Ющенко

Предполагали у Меркель и такие диагнозы, как ортостатический или эссенциальный тремор. Названия длинные, но если кратко: «трясет не знаем почему. И насколько это серьезно - тоже не знаем».

- Причины ортостатического тремора в настоящее время неизвестны, проявляется он в положении стоя (особенно при длительном положении стоя), исчезает при движении, - говорит врач -кардиолог первой категории НМХЦ им. Н.И. Пирогова Анна Кулагина.

Нежелание самого канцлера обсуждать свое здоровье и заверения, что все «в полном порядке», порождает и совершенно фантастические версии.

- Ясно, что у Меркель серьезные проблемы со здоровьем, которые уже не удается скрывать, - рассуждает председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. - Это может быть все, что угодно, включая, например, опухоль мозга. А может быть и проявлением... проказы. Не спешите смеяться: такой диагноз под вопросом ставили экс-президенту Украины Ющенко и его окружению. Передается проказа через объятия (если точнее, через выделения из носа и рта, во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечение).

Контактировала с Ющенко и Меркель. И, внимание: главной особенностью проказы является не очень ясные поражения нервной системы. При этом не обязательно должно быть львообразное лицо, как у Ющенко. Проказа (или лепра - Ред.) может проявляться по-другому.

- Конечно, это все гадания, не более, - добавляет профессор Павел Воробьев.

Хотя, может быть фантастические они только отчасти...

КСТАТИ

Сердечные приступы и склонность к алкоголизму

Немцы и прежде делали из здоровья власть имущих государственную тайну.

В 70-е канцлером ФРГ был Вилли Брандт, страдавший тяжелой формой депрессии. Заболевание в том числе выражалось пристрастием к алкоголю и порой не вполне адекватными решениями... Но обсуждать это в прессе было запрещено.

У его преемника, канцлера Гельмута Шмидта, было больное сердце. Его несколько раз находили после приступов без сознания в собственном кабинете! Но СМИ не писали о его здоровье, пока Шмидт не покинул свой пост.

Со временем табу смягчилось. Некоторые немецкие политики стали более открыто рассказывать о своем здоровье. Например, нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер признавался, что его жене пересадили почку. А Малу Драйер, одна из 16 ти губернаторов Германии, публично заявила, что у нее рассеянный склероз. Однако здоровье и причина дрожи фрау Меркель так и остается под грифом «секретно».