Совладельцы телеканала "Рустави 2" отказались уволить гендиректора

СЕГОДНЯ 20:24 2019-07-10T20:38:03+03:00

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Совладельцы грузинского телеканала «Рустави-2» не стали увольнять его гендиректора Ника Гварамию. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Напомним, ранее отставки Гварамии потребовала акционер Нино Нижарадзе. Ее не устраивает редакционная политика телеканала. Нижарадзе уверена, что монолог телеведущего Георгия Габунии, который допустил оскорбления в адрес российского лидера, нанес серьезный ущерб «Рустави-2». По ее словам, Гварамия должен взять на себя ответственность и покинуть должность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер Грузии назвал провокацией ругань телеведущего Rustavi-2 в адрес руководства России. Мамуки Бахтадзе выразил надежду, что "граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру". Он также призвал всех здравомыслящих людей оценивать этот факт как "политически очень опасное проявление".

ИСТОЧНИК KP.RU