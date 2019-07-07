2019-07-07T23:42:05+03:00
Политика

Премьер Грузии назвал провокацией ругань телеведущего Rustavi-2 в адрес руководства России

Мамуки Бахтадзе выразил надежду, что "граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру"
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Грузии Мамука БахтадзеПремьер-министр Грузии Мамука БахтадзеФото: СОЦСЕТИ
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Нецензурная брань телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Rustavi-2 Георгия Габунии в адрес руководства России является провокацией и содержит огромную опасность. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Мамуки Бахтадзе вечером 7 июля.

"То, что сегодня увидело грузинское общество в эфире Rustavi-2, является категорически неприемлемым. Я это обращение однозначно оцениваю как провокацию, послание, содержащее огромную опасность, направленное против мира и безопасности Грузии", - говорится в заявлении премьера, опубликованном на его странице в Facebook.

Бахтадзе выразил уверенность, что все "граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру". Он также призвал всех здравомыслящих людей оценивать этот факт как "политически очень опасное проявление".

Ранее в воскресенье Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. После этого гендиректор телеканала Ника Гварамия раскритиковал телеведущего.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты российских граждан.

Как писал сайт "КП", поводом послужили антироссийские акции протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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