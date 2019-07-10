СЕГОДНЯ 20:46 2019-07-10T20:56:44+03:00

Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами успешно стартовал с Плесецка Фото: REUTERS

Пуск был проведен в 20:14 по московскому времени, все прошло в штатном режиме

Изменить размер текста: A A

Ракета-носитель "Союз-2.1в" с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России успешно стартовала с космодрома Плесецк.

В ведомстве отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Пуск был проведен в 20:14 по МСК. В минобороны РФ также заявили, что средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты, сообщает "ТАСС".

- Космическая головная часть ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и четырех космических аппаратов Минобороны России в расчетное время - 20:22 мск - штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1в, - подчеркнули в министерстве.

Позже стало известно, что выведение спутников на расчетные орбиты блоком выведения займет несколько часов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками.

ИСТОЧНИК KP.RU