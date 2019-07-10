В Донбассе под обстрел попала автоколонна с главой Донецкой области
В результате инцидента погиб один военнослужащий
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Украинский военный погиб и еще один получил тяжелое ранение в результате обстрела в грузовой автомобиль из колонны, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко.
Инцидент произошел в среду, 10 июля, около 15 часов по местному времени у южной окраины Гранитного. Ракета попала в кузов военного грузовика.
ИСТОЧНИК KP.RU