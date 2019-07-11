2019-07-11T11:09:11+03:00
Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва баллона газа в жилом доме в Москве

ЧП произошло в ходе ремонтных работ в одной из квартир
Марина ВЕНЦОВА
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Один человек пострадал в результате взрыва баллона газа в жилом доме в МосквеОдин человек пострадал в результате взрыва баллона газа в жилом доме в МосквеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Один рабочий пострадал в результате взрыва газового баллона в ходе установки натяжных потолков в одной из квартир многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Об этом «КП» сообщил источник в МЧС.

Ранее сайт kp.ru писал, что по адресу проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6 в Москве произошел взрыв. В результате там происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке. Идет эвакуация людей.

В Главном управлении МЧС по Москве добавили, что на место чрезвычайного происшествия по указанному адресу прибыли пожарные.

Кстати в ноябре прошлого года в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной в Москве произошел взрыв. Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были эвакуированы. В результате случившегося три человека пострадали

В Москве после хлопка газа произошел пожар в многоэтажном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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