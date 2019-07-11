Один человек пострадал в результате взрыва баллона газа в жилом доме в Москве
Один рабочий пострадал в результате взрыва газового баллона в ходе установки натяжных потолков в одной из квартир многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Об этом «КП» сообщил источник в МЧС.
Ранее сайт kp.ru писал, что по адресу проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6 в Москве произошел взрыв. В результате там происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке. Идет эвакуация людей.
В Главном управлении МЧС по Москве добавили, что на место чрезвычайного происшествия по указанному адресу прибыли пожарные.
Кстати в ноябре прошлого года в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной в Москве произошел взрыв. Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были эвакуированы. В результате случившегося три человека пострадали
В Москве после хлопка газа произошел пожар в многоэтажном доме.
ИСТОЧНИК KP.RU