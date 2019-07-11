2019-07-11T12:38:48+03:00
Происшествия

Собянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах

В свою очередь, губернатор Московской области взял ситуацию с возгоранием на теплоэлектростанции под личный контроль [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦСобянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦФото: скрин с видео
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Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации крупного пожара на Северной ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Советующие заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь», - сказано в опубликованном сообщении градоначальника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что он взял ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ под личный контроль.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг, 11 июля, появилось сообщение о том, что в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах горит газовая станция высокого давления на территории Северной ТЭЦ. В результате происшествия, по данным источников "КП", пострадали восемь человек. Все они - сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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