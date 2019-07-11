2019-07-11T12:36:57+03:00
Политика

В Раде рекомендовали уволить Климкина с поста министра иностранных дел Украины

Профильный комитет предлагает назначить на эту должность Вадима Пристайко
Марина ВЕНЦОВА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: REUTERS
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Комитет Верховной рады по иностранным делам на заседании в четверг, 11 июля, рекомендовал депутатам парламента поддержать постановление об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

За соответствующее решение проголосовали большинство членов комитета. "Комитет поддержал, решение есть", - объявил в сессионном зале парламента спикер Рады Андрей Парубий. Решение комитета носит рекомендательный характер. Окончательно оно будет принято Радой.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Климкин объявил, что уйдет в отпуск, не дожидаясь решения Верховной рады о своей отставке. Исполняющим обязанности главы МИД Украины он предложил назначить своего заместителя Елену Зеркаль. Такое решение глава внешнеполитического ведомства принял после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично отчитал Климкина за несогласованный ответ на ноту МИД России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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