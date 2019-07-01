Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что уйдет в отпуск, не дожидаясь решения Верховной рады о своей отставке. Исполняющим обязанности главы МИД он предлагает назначить своего заместителя Елену Зеркаль.
По словам Климкина, отдыхать он начнет с 3 июля.
"Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он изданию "Украинские новости".
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 1 июля глава украинского Министерства иностранных дел заявил в видеообращении, что уходит в "политический отпуск". Это произошо после того, как президент Владимир Зеленский публично отчитал Климкина за несогласованный ответ на ноту МИД России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.
Глава Незалежной потребовал у премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь министра дисциплинарной ответственности.
Климкин придерживался агрессивной антироссийской позиции и обещал, что Украина начнет новую волну давления на международных площадках. Он также назвал "изменой Европы" возвращение России в ПАСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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