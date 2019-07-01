Климкин ушел в отпуск, не дожидаясь решения Рады о его отставке

1 Июль 23:32 2019-07-01T23:32:30+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что уйдет в отпуск, не дожидаясь решения Верховной рады о своей отставке. Исполняющим обязанности главы МИД он предлагает назначить своего заместителя Елену Зеркаль.

По словам Климкина, отдыхать он начнет с 3 июля.

"Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он изданию "Украинские новости".

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 1 июля глава украинского Министерства иностранных дел заявил в видеообращении, что уходит в "политический отпуск". Это произошо после того, как президент Владимир Зеленский публично отчитал Климкина за несогласованный ответ на ноту МИД России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Глава Незалежной потребовал у премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь министра дисциплинарной ответственности.

Климкин придерживался агрессивной антироссийской позиции и обещал, что Украина начнет новую волну давления на международных площадках. Он также назвал "изменой Европы" возвращение России в ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU