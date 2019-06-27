2019-06-27T00:51:27+03:00
Политика

Российский МИД направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Дипломаты уверены, что их коллег интересует только возможность спекуляции на теме
Григорий ЛЕОРДА
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МИД РФ направил ноту Украине.МИД РФ направил ноту Украине.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва направила в Киев и Международный трибунал по морскому праву ноту с указанием средств, которые Украина может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

В МИДе подчеркнули, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках законодательства возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения.

Вместе с тем, Россия подтвердила свою позицию о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации.

"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей", - подчеркнули в дипведомстве. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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