Российский МИД направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

СЕГОДНЯ 00:51 2019-06-27T00:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва направила в Киев и Международный трибунал по морскому праву ноту с указанием средств, которые Украина может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

В МИДе подчеркнули, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках законодательства возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения.

Вместе с тем, Россия подтвердила свою позицию о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации.

"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей", - подчеркнули в дипведомстве. .

ИСТОЧНИК KP.RU