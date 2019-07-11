2019-07-11T12:46:35+03:00
Авто

В России начнут ставить «умные» тормоза на все новые автобусы и грузовики

Минпромторг уже готовит соответствующие поправки для производителей
Елена АКИМОВА
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Российские машины будут оснащать "умными" тормозамиРоссийские машины будут оснащать "умными" тормозамиФото: Алиса ТИТКО
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Технологии стремительно идут вперед, еще вчера система ABS была в новинку, а уже сегодня обязательный элемент. А к 2025 году в Европе и США планируют перевести весь транспорт (даже старые авто) на автономные системы торможения. В России решили не отставать от мировых тенденций и намерены в будущем обязать всех отечественных автопроизводителей устанавливать на грузовики и автобусы такие «умные» тормоза.

Как сообщает газета «Известия» в Минпромторге уже разрабатывают соответствующие поправки в технический регламент стран Таможенного союза. Правда, конкретных сроков перехода на эти правила нет.

Система экстренного торможения действует на основе искусственного интеллекта, что повышает безопасность на дорогах. Но представители российского автопрома к подобным инициативам относятся настороженно. Во-первых, «интеллект» для таких тормозов в России пока не разработали, а значит, мы будем полностью зависеть от иностранных технологий. И фактически управлять отечественным транспортом будут зарубежные компании. Во-вторых, обязательная установка «умных» тормозов повлечет удорожание машин на 5-15%. А российский покупатель сегодня очень болезненно воспринимает сейчас любое повышение цен.

Ну и, в-третьих, учитывая качество российских дорог, установка системы экстренного торможения - пустая затея. Хотя, производители не отрицают, что подобные технологии значительно облегчают работу водителей

ранее была названа средняя стоимость нового автомобиля в России - это примерно 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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