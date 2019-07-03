Названа средняя стоимость нового авто в России

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-03T19:12:32+03:00

Эта сумма чуть более 1,5 млн рублей

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Эксперты «Автостата» посчитали сколько в среднем стоит новый автомобиль в России. По итогам пяти месяцев 2019 года цена новой легковушки составляет 1 518 700 рублей. Цифра на 9,9% выше показателя 2018 года.

Нужно отметить, что это средняя стоимость и иномарки дорожали больше, чем российские машины. За отчетный период авто иностранного производства прибавило в цене 11,1%, приблизившись к стоимости в 1 776 900 рублей, а отечественные машины возросли в цене на 8,2%, теперь в среднем российскую машину можно купить за 660 500 рублей.

Эксперты отмечают, что данные были получены исходя из средних значений рекомендованных дистрибутором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, пишет газета «Известия».

Ранее специалисты сообщили, что среднегодовой пробег автомобиля в России в 2019 году составляет 17,5 тысяч км.

ИСТОЧНИК KP.RU