2019-07-11T13:23:16+03:00
Политика

Песков: выход Путина к людям в Екатеринбурге – обычная практика

Представитель Кремля прокомментировал остановку картежа российского лидера для общения с екатеринбуржцами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Выход президента России Владимира Путина к людям во время встреч и поездок является обычной практикой. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выход главы государства к людям в Екатеринбурге.

«Что касается выхода Путина к людям, то это я вам просто рекомендую более внимательнее следить за региональными поездками Путина - это обычная практика», - сказал представитель Кремля, отметив, что российский лидер всегда, когда видит, что у места проведения мероприятий собираются люди и ждут его, «проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей».

Песков также обратил внимание на то, что многие передают российскому президенту письма, записки. «Это обычная практика, это не что-то экстраординарное, так случилось и на этот раз, он успел с несколькими гражданами пообщаться», - заключил он

Напомним, 9 июля президент России прибыл в Екатеринбург, где он принял участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, а также посетил Уральский федеральный университет имени Ельцина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован
В частных детских садах в Ленобласти снизят родительскую плату
Число пострадавших при пожаре на Северной ТЭЦ увеличилось до одиннадцати человек
США рассматривают возможность смягчения санкций против Северной Кореи
Туск: развал СССР был благословением
В России начнут ставить «умные» тормоза на все новые автобусы и грузовики
В аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной ленте
Собянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах
В Раде рекомендовали уволить Климкина с поста министра иностранных дел Украины
СК возбудил уголовное дело после обстрела съемочной группы «звезды» в Донбассе
При крупном пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 8 человек
Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным
МЧС: для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона