Песков: выход Путина к людям в Екатеринбурге – обычная практика

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-11T13:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Выход президента России Владимира Путина к людям во время встреч и поездок является обычной практикой. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выход главы государства к людям в Екатеринбурге.

«Что касается выхода Путина к людям, то это я вам просто рекомендую более внимательнее следить за региональными поездками Путина - это обычная практика», - сказал представитель Кремля, отметив, что российский лидер всегда, когда видит, что у места проведения мероприятий собираются люди и ждут его, «проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей».

Песков также обратил внимание на то, что многие передают российскому президенту письма, записки. «Это обычная практика, это не что-то экстраординарное, так случилось и на этот раз, он успел с несколькими гражданами пообщаться», - заключил он

Напомним, 9 июля президент России прибыл в Екатеринбург, где он принял участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, а также посетил Уральский федеральный университет имени Ельцина.

ИСТОЧНИК KP.RU