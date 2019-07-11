2019-07-11T14:14:22+03:00
В мире

Евросоюз готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

Совет Европейского союза намерен продолжить сокращать финансовую поддержку Анкары
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совет Евросоюза намерен продолжить сокращать финансовую поддержку АнкарыСовет Евросоюза намерен продолжить сокращать финансовую поддержку АнкарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский союз отказывается от встреч на высоком уровне с представителями Турции, а также намерен ввести более жесткие санкции в отношении Анкары, если она не прекратит незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщается в проекте Совета Евросоюза, который будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 15 июля в Брюсселе.

«В свете продолжения незаконных геологоразведочных работ Турции ЕС решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту и принял решение отказаться от дальнейших встреч на высоком уровне на неопределенное время», - сказано в документе.

В проекте также говорится о том, что Совет Евросоюза собирается и дальше сокращать финансовую поддержку Анкары на 2020 год, а также призвать Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою работу с Турцией.

Напомним, в ЕС уже не первый раз грозят Турции санкциями. Как писал ранее сайт kp.ru, на шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ, направила в район буровое судно «Фатих» и заявляет, что бурение продлится до 3 сентября. Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган обещает защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с помощью вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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