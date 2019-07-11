В Венесуэле в учениях примет участие техника российского производства

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-11T15:21:04+03:00

Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что речь идет о машинах, стоящих на вооружении Каракаса

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в предстоящих учениях в республике.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что, по большому счету, военная техника Венесуэлы - это техника российского производства. Поэтому, по его словам, естественно, что она будет принимать участие в учениях.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании Дня независимости объявил, как ранее писал сайт kp.ru, что в стране пройдут крупные «военно-гражданские» учения. Начало их запланировано на 24 июля.

По словам главы государства, маневры будут проводиться «для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и венесуэльских границ», а одной из главных задач «военно-гражданских учений» станет, в частности, отработка действий «по защите морского пространства и рек».

ИСТОЧНИК KP.RU