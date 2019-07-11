МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-11T17:59:12+03:00

Захарова не исключила, что диалог между США и Ираном возможен, но при изменении позиции Соединенных Штатов

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Антииранские настроения в Вашингтоне и стремление добиться смены власти в Исламской Республике являются первопричиной причиной напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всем понятно, что первопричиной нынешней напряженности вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе является проводимая Вашингтоном политика максимального давления на Тегеран, замешенная на антииранских настроениях и стремлении добиться смены власти в суверенном государстве», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на то, что Соединённые Штаты продолжают требовать именно от Ирана «неукоснительного соблюдения всех условий ядерной сделки, которую американская сторона более года торпедирует, мешая всем остальным странам заниматься ее осуществлением».

Как писал ранее сайт kp.ru, 10 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже долгое время обогащается ураном и поэтому в ближайшие время Вашингтон существенно усилит санкции против Тегерана.

Напомним, 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%. Позже, 10 июля, в Тегеране сообщили, что в случае дальнейшего невыполнения участниками СВПД своих обязательств, Иран готов к «дальнейшим ответным мерам», в том числе и начать обогащение урана до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU