2019-07-10T18:18:09+03:00
В мире

Трамп: санкции против Ирана скоро будут существенно усилены

При этом в Вашингтоне сообщили о готовности начать переговоры с Тегераном без предварительных условий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп: санкции против Ирана скоро будут существенно усиленыТрамп: санкции против Ирана скоро будут существенно усиленыФото: REUTERS
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В ближайшие время Вашингтон существенно усилит санкции против Ирана, поскольку Исламская Республика уже долгое время обогащается ураном. Соответствующие заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Иран уже давно тайно "обогащается" и полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключенную Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что срок действия этой сделки истекал через несколько лет. Санкции скоро будут существенно усилены!», - написал он в Twitter.

При этом постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий. «Мы предлагаем Ирану возможность полной нормализации отношений», - подчеркнул политик.

Напомним, 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%. Накануне, 10 июля, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщил, что в случае дальнейшего невыполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств, Тегеран готов к «дальнейшим ответным мерам», в том числе и начать обогащение урана до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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