Иран готов начать обогащение урана до 20%

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-10T13:33:09+03:00

В Тегеране сообщили, что могут приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств»

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В случае дальнейшего невыполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств, Тегеран готов к дальнейшим ответным мерам, в том числе и начать обогащение урана до 20%. Соответствующие заявление сделал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Если правительство примет решение обогащать уран до 20%, то мы в состоянии за короткое время достигнуть этого показателя», - передает агентство Tasnim слова предстателя ОАЭИ, который отметил, что у Тегерана есть различные способы, что бы достигнуть такого уровня, «такие, как наращивание темпов обогащения урана, применение более продвинутых технологий, увеличение числа центрифуг».

Камальванди подчеркнул, что Иран «готов к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств», если участники ядерного соглашения не будут выполнять свои обязательства, однако, по его словам, «пока в наращивании степени обогащения урана нет необходимости»

Напомним, президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что с 7 июля Тегеран станет обогащать уран выше 3,67%, если участники СВПД не станут соблюдать договоренностей. Позже советник верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти сообщил об обогащении урана до 5%, отметив, что этот ответный шаг имеет абсолютно мирный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU