Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-11T18:17:57+03:00

Премьер-министр уверен, что это приведет к их удешевлению

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения. По его поручению НДС на плодово-ягодную продукцию будет снижен до 10%.

"Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", - написал Дмитрий Медведев в социальной сети.

На днях Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края написала письмо в правительство. Аграрии просили ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов и повысить ввозные пошлины на эти товары. Кляузу адресовали вице-премьеру России Алексею Гордееву.

Представители отрасли сетовали на то, что не могут конкурировать с фруктами из Молдавии и Сербии. У этих стран, по их мнению, нет возможности хранить продукцию. Поэтому они "сбрасывают" фрукты на российский рынок за минимальную цену. Это сбивало цену реализации российских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU