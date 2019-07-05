Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию

СЕГОДНЯ 21:22 2019-07-05T21:24:39+03:00

Молдавские яблоки приходят по минимальным ценам, конкурировать с ними не возможно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наши аграрии не могут конкурировать с заграничными из-за сознательного уменьшения цен

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Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края написала письмо с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов. Более того, отечественные производители просят повысить ввозные пошлины на эти товары. Кляузу адресовали вице-премьеру России Алексею Гордееву.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в третьем и четвертых кварталах [2019 года] и первом квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - цитирует письмо ТАСС.

Представители отрасли сетуют на то, что не могут конкурировать с фруктами из Молдавии и Сербии. У этих стран, по их мнению, нет возможности хранить продукцию. Поэтому они "сбрасывают" фрукты на российский рынок за минимальную цену.

"[Это] сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации", - считают авторы письма.

ИСТОЧНИК KP.RU