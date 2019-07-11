Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Образование тарифов в ОСАГО дело темное и не всегда цена услуги бывает справедливой, считают в Минфине. Поэтому в правительстве рассмотрели и одобрили проект закона о либерализации ОСАГО. Вскоре он будет направлен в Госдуму для утверждения.
"Принятие и реализация законопроекта позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования, а также позволит учитывать индивидуальные особенности страхователей и создаст условия для конкуренции среди страховщиков по дополнительному определению факторов, влияющих на размер страховых тарифов, в целях обеспечения большей доступности страховых услуг для потребителей", - сообщается на сайте ведомства.
Новые правила должны изменить ситуацию когда цена полиса для аккуратных водителей и лихачей может быть одинаковой. Для этого страховщикам доверят определение подхода к нарушителям ПДД. Ставку для них компания будет определять самостоятельно.
Также в документе заложено реформирование системы бонус-малус. Теперь история аварий водителя будет учитываться полностью: учтут все машины и полиса.
Проект предполагает отказ от территориальных коэффициентов страховых тарифов и увеличение размера страховой суммы за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, до 2 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU