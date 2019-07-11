Замглавы ПФР Алексей Иванов подал в отставку

11 Июль 23:29 2019-07-11T23:40:10+03:00

Он признал вину и находится в ИВС, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии

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Вечером в четверг, 11 июля, стало известно, что заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку. Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, он признал свою вину в получении взятки, а сейчас чиновник находится в одном из столичных изоляторов временного содержания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что замглавы ПРФ задержан по подозрению в крупной взятке, которую он, по предварительной информации, получил от сотрудника компании «Техносерв», которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство. В Следственном комитете эту тему комментировать отказались.

«Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК России) Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», - сказал Иван Мельников, не вдаваясь в подробности.

В Пенсионном фонде сказали, что об отставке Алексея Иванова пока ничего не знают, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU