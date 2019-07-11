Скандал в Пенсионном фонде: зампред правления задержан за откаты

Когда говорят о разоблачении очередного коррупционера, очень часто размеры похищенного сравнивают с пенсиями — мол, насколько бы они выросли, если бы чиновники не воровали.

И вот история, прямо связанная с Пенсионным фондом. Как сообщают СМИ, задержан замглавы ПФР Алексей Иванов. Детали дела пока не разглашаются.

- Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме, - скупо сообщили "КП" в пресс-службе Пенсионного фонда.

Приходили ли следователи в ПФР, проходят ли там обыски, когда последний раз видели Иванова на работе — на эти вопросы наш собеседник отвечать отказался.

В Следственном комитете информации еще меньше.

- Мы вообще не комментируем эту тему, - сказала нам официальный представитель ведомства.

По данным источников в СМИ, следственные действия с Алексеем Ивановым были проведены еще в среду. Сообщается, что он задержан.

По предварительной информации, его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв», которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство. Обычно криминальная связка «чиновник-бизнесмен» действует так. Ведомство объявляет тендер на поставку оборудования или выполнение работ. Чиновник, имеющий влияние на исход тендера, заранее знает, кого назначить победителем. Победитель, получающий бюджетное финансирование, часть денег платит чиновнику в благодарность за услуги. Подобные откаты — основная часть хищения государственных средств.

Примечательно, что до прихода в Пенсионный фонд Алексей Иванов сам несколько лет работал в компании «Техносерв», от которой теперь, предположительно, получал взятки за содействие. Сама же компания «Техносерв» входит в империю братьев-банкиров Ананьевых, которых сейчас проверяют на вывод миллиардов в офшоры.

Алексей Иванов работает в Пенсионном фонде с 2016 г. Сначала - советником председателя правления ПФР. Затем, с апреля 2017-го - зампредправления. На этом посту он курировал вопросы развития IT-инфраструктуры и информатизацию. Ранее ПФР подвергался критике за недостатки именно в этой сфере. А «Комсомолка» выявила, что пенсионный калькулятор, размещенный на сайте ПФР, дает результаты, которые в реальности могут только сниться.

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