Грузинские и российские депутаты обсудят налаживание межпарламентского диалога

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-12T10:47:19+03:00

15 июля в Москву приедет делегация оппозиционных парламентариев из Грузии

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В понедельник, 15 июля, российские и грузинские парламентарии обсудят перспективы преодоления кризиса в двухсторонних отношениях, а также налаживание межпарламентского диалога. Соответствующие заявление глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«С грузинами встречаемся в понедельник. Речь пойдет на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога», - передает ТАСС слова политика.

Косачев сообщил, что от российской стороны примут участие первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Переговоры пройдут в стенах Совета Федерации

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 10 июля депутат от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломая сообщил, что делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приедет в Москву, где запланирована встреча с депутатами Государственной думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU