2019-07-12T10:47:19+03:00
Политика

Грузинские и российские депутаты обсудят налаживание межпарламентского диалога

15 июля в Москву приедет делегация оппозиционных парламентариев из Грузии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Константин КосачевКонстантин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июля, российские и грузинские парламентарии обсудят перспективы преодоления кризиса в двухсторонних отношениях, а также налаживание межпарламентского диалога. Соответствующие заявление глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«С грузинами встречаемся в понедельник. Речь пойдет на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога», - передает ТАСС слова политика.

Косачев сообщил, что от российской стороны примут участие первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. Переговоры пройдут в стенах Совета Федерации

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 10 июля депутат от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломая сообщил, что делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приедет в Москву, где запланирована встреча с депутатами Государственной думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве выразили протест из-за признания в России нежелательным "Всемирного конгресса украинцев"
Минобороны Турции сообщили о начале поставок С-400
США решили не вводить санкции против главы МИД Ирана
Россияне отказываются платить штрафы и предпочитают судиться
В Минздраве назвали часто встречающиеся в России виды рака
Сотрудники Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам
Центробанк отозвал лицензию у организаций "21 Век" и "Частный расчетно-кассовый центр"
Взрыв на свадьбе в Афганистане: пять человек погибли, более 40 ранены
Сервис Superjob назвал вузы, выпускники которых получают самые большие зарплаты
Президент Бразилии рассматривает возможность назначения своего сына послом в США
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка из России
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России
Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла
Трамп подписал указ, который позволит узнать гражданство всех проживающих в США без переписи
Мадуро заявил, что договорился с оппозицией
Зеленский рассказал, какой вопрос был ключевым в его первом телефонном разговоре с Путиным
Погода в Москве на 12 июля 2019 года: ожидается небольой дождь и до 16 градусов тепла