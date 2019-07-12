Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-12T13:08:58+03:00

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Власти США поставили задачу создавать систему инструментов, которые будут препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом. Соответствующие заявление сделал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, назвав такую политику Вашингтона примером «циничных» попыток геополитическ оппонирования Москве.

«В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк"», - сказал Нарышкин, выступая на заседании совета фонда «История Отечества» в пятницу, 12 июля.

Кстати, 4 мая этого года постпред России при ООН Василий Небензя, выступая перед участниками акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке, отметил, что российско-американские отношения должны стать залогом стабильности в мире. Он также заявил, что Вашингтон и Москва всегда были союзниками, никогда друг с другом не воевали.

ИСТОЧНИК KP.RU