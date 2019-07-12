2019-07-12T17:31:55+03:00
В мире

В первые в истории ВС Испании генералом стала женщина

56-летняя Ортега Гарсиа прослужила в армии Королевства 30 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Патрисии Ортеге ГарсииПатрисии Ортеге ГарсииФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 июля, на заседании Совета министров Испании звание генерала Вооруженных сил страны было впервые присвоено женщине - Патрисии Ортеге Гарсии. Об этом сообщила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа.

«На этом [заседании] Совета министров у нас была хорошая новость иметь возможность назначить первую женщину, которая продвигается по службе [до звания] генерала испанских ВС», - сказала министр образования на пресс-конференции.

56-летняя Патрисия Ортега Гарсиа родилась в семье военных и стала генералом через 30 лет после начала службы в королевской армии.

В настоящий момент в Вооруженных силах Испании служат более 15 тысяч женщин, что составляет 12,5% от общего числа служащих.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о грядущих переменах в Евросоюзе, где должность главы Еврокомиссии готовится занять первая женщина - министр обороны Германии и мать семерых детей Урсула фон дер Ляйен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антуан Гризманн перешел в "Барселону": клуб заплатил "Атлетико" 120 млн евро
Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд Google
Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским