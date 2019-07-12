В первые в истории ВС Испании генералом стала женщина
В пятницу, 12 июля, на заседании Совета министров Испании звание генерала Вооруженных сил страны было впервые присвоено женщине - Патрисии Ортеге Гарсии. Об этом сообщила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа.
«На этом [заседании] Совета министров у нас была хорошая новость иметь возможность назначить первую женщину, которая продвигается по службе [до звания] генерала испанских ВС», - сказала министр образования на пресс-конференции.
56-летняя Патрисия Ортега Гарсиа родилась в семье военных и стала генералом через 30 лет после начала службы в королевской армии.
В настоящий момент в Вооруженных силах Испании служат более 15 тысяч женщин, что составляет 12,5% от общего числа служащих.
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ИСТОЧНИК KP.RU