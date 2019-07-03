Руководить Евросоюзом готовится первая женщина-министр обороны Германии и мать семерых детей

В руководстве Евросоюза происходят большие кадровые перестановки. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, руководить Евросоветом в скором времени будет премьер Бельгии Шарль Мишель, европейскую дипломатию возглавит министр иностранных дел Испании Жозеп Баррель, а на пост главы Европейского центробанка предложена директор-распорядитель МВФ, француженка Кристин Лагард.

Та же фрау Урсула известна не только тем, что стала первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии, или жесткими высказываниями в адрес России, но еще и материнским подвигом - она воспитывает семерых (!) детей. А сменяющий Федерику Могерини испанец Баррель недавно назвал в интервью Россию "нашим старым врагом", из-за чего посла Испании потом вызывали в МИД РФ.

Впрочем, эти кандидатуры еще должен утвердить Европарламент.

- Мы готовы всегда к контактам с ЕС, только надо, чтобы эти контакты были равноправными и заточенными на пользу друг для друга, - отреагировал в среду на перестановки замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выдвинута на должность главы Еврокомиссии.Фото: REUTERS

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Атмосферу больше ничего не отравляет"

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер отмечает позитивные сдвиги в отношениях Брюсселя и Москвы за текущий год.

- Если я сравню 2019 год с 2018-м, то я думаю, что мы видим больше позитивных изменений. В первую очередь, не происходило таких инцидентов, которые бы отравляли атмосферу (типа дела Скрипалей. - Ред.), - подчеркнул глава дипмиссии. - Если мы продолжим работать в 2019 году в позитивном ключе, если мы увидим прогресс в трехсторонних переговорах по газу, в выполнении Минских соглашений вкупе с новой ситуацией на Украине, новым руководством ЕС, к концу года может открыться возможность для России и ЕС сделать трезвую оценку того, как можно конструктивно развивать наши отношения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совфеда по международной политике:

"Прогресса в отношениях с Россией ждать не стоит"

- Тот факт, что ключевую должность может получить Урсула фон дер Ляйен означает усиление позиций Германии, причем именно канцлера Меркель и ее партии.

С точки зрения отношений с Россией прогресса, похоже, не будет – в той мере, в какой он зависит от главы Еврокомиссии. Фон дер Ляйен и на посту минобороны ФРГ не отличалась мягкостью к России, и, являясь ярковыраженным евроатлантистом, вряд ли сменит свою позицию в Брюсселе. Впрочем, ее, консерватора и скорее прагматика, не назовешь неким идейным оппонентом России, в отличие от евролибералов, которые нам часто оппонируют "из принципа". Поэтому выдвижение на пост постоянного председателя ЕС либерала Шарля Мишеля, возможно, также не самое оптимистичное для нас. Впрочем, вспоминая, что он сменит 1 декабря далеко не пророссийского поляка Дональда Туска, а также имеет репутацию мастера политического компромисса, как говорится, зарекаться не будем. Нет особых оснований возлагать надежды на улучшение отношений между ЕС и Россией и в связи с предстоящим назначением Жозепа Борреля. Впрочем, ни один из вышеназванных персонажей не играет решающей роли в выстраивании взаимоотношений с Россией, а потому колебания общего курса Брюсселя применительно к России с учетом новых лиц в еврокабинетах вряд ли будут иметь большую амплитуду. Они, скорее, исполнители, чем вершители.