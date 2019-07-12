2019-07-12T18:08:49+03:00
В мире

Трамп "похоронил" Арнольда Шварценеггера

Об оплошности американского президента рассказал журналист
Григорий ЛЕОРДА
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Арнольд Шварценеггер ответил Трампу Шуткой.Арнольд Шварценеггер ответил Трампу Шуткой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент США Дональд Трамп во время саммита в Белом доме заявил о смерти актера Арнольда Шварценеггера. Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал журналист Хантер Уокер.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", - процитировал журналист слова Трампа.

Журналист уточнил, что актер на самом деле жив. Вскоре на это заявление отреагировал сам "мертвец". Разумеется тоже в социальной сети.

"Я все еще здесь, хотите сравнить налоговые декларации?",— обратился Шварценеггер к президенту.

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Сайт kp.ru писал о том, что американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter. Во время процесса судья потребовала от президента вернуть доступ к его записям для ряда подписчиков, которых он заблокировал. Это, по мнению Фемиды, нарушает первую поправку в конституцию страны, которая провозглашает свободу слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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