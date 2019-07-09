Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter
Президенту США Дональду Трампу запретили блокировать подписчиков в своем Twitter. Причем в судебном порядке. Такое решение вынес апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке, подтвердив прошлогодний вердикт Фемиды.
Во время того процесса судья потребовала от президента вернуть доступ к его записям для ряда подписчиков, которых он заблокировал. Это, по мнению Фемиды, нарушает первую поправку в конституцию страны. Она провозглашает свободу слова. От имени Трампа это решение попробовало оспорить министерство юстиции США, сообщает издание Fortune.Не вышло.
"Первая поправка не разрешает публичному должностному лицу использовать учетную запись в социальных сетях для "всевозможных официальных целей", чтобы исключить людей из открытого онлайн-диалога, потому что они не согласны с чиновником", - сказано в решении суда.
ИСТОЧНИК KP.RU