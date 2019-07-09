Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter

СЕГОДНЯ 21:14 2019-07-09T21:14:46+03:00

В подписчиках у Дональда Трампа 60 миллионов человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критика его действий не может быть причиной отправки в бан, считает Фемида

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Президенту США Дональду Трампу запретили блокировать подписчиков в своем Twitter. Причем в судебном порядке. Такое решение вынес апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке, подтвердив прошлогодний вердикт Фемиды.

Во время того процесса судья потребовала от президента вернуть доступ к его записям для ряда подписчиков, которых он заблокировал. Это, по мнению Фемиды, нарушает первую поправку в конституцию страны. Она провозглашает свободу слова. От имени Трампа это решение попробовало оспорить министерство юстиции США, сообщает издание Fortune.Не вышло.

"Первая поправка не разрешает публичному должностному лицу использовать учетную запись в социальных сетях для "всевозможных официальных целей", чтобы исключить людей из открытого онлайн-диалога, потому что они не согласны с чиновником", - сказано в решении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU