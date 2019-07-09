2019-07-09T21:14:46+03:00
В мире

Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter

Критика его действий не может быть причиной отправки в бан, считает Фемида
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
В подписчиках у Дональда Трампа 60 миллионов человек.В подписчиках у Дональда Трампа 60 миллионов человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президенту США Дональду Трампу запретили блокировать подписчиков в своем Twitter. Причем в судебном порядке. Такое решение вынес апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке, подтвердив прошлогодний вердикт Фемиды.

Во время того процесса судья потребовала от президента вернуть доступ к его записям для ряда подписчиков, которых он заблокировал. Это, по мнению Фемиды, нарушает первую поправку в конституцию страны. Она провозглашает свободу слова. От имени Трампа это решение попробовало оспорить министерство юстиции США, сообщает издание Fortune.Не вышло.

"Первая поправка не разрешает публичному должностному лицу использовать учетную запись в социальных сетях для "всевозможных официальных целей", чтобы исключить людей из открытого онлайн-диалога, потому что они не согласны с чиновником", - сказано в решении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ульяновске горит здание областного правительства
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Задержанным в Керченском проливе морякам предъявлено окончательное обвинение
Премьер Грузии назвал призыв Путина не вводить санкции против Тбилиси хорошим решением
Москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов
В США скончался миллиардер Росс Перо
Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Кудрин: пузыря потребительского кредита еще нет
Зеленский отменил парад из-за его стоимости в 300 млн гривен
Госдума рассмотрела законопроект о работе фитнес-центров
Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Госдеп: США и Россия запустят стратегический политический диалог
Первое издание "Евгения Онегина" ушло с молотка за 467,2 тысячи фунтов стерлингов
Против украинского телеканала NewsOne заведено дело по статье «финансирование терроризма»
После пожара на складе виски Jim Beam в окрестных реках гибнет рыба
Володин: Путин дает властям Грузии шанс образумиться
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
В Эмираты планируют доставить огромный айсберг
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала