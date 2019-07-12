2019-07-12T21:19:37+03:00
В мире

Шварценеггер отомстил Трампу за свои "похороны" предложением опубликовать налоговые декларации

Трамп на вызов пока не ответил
Григорий ЛЕОРДА
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Американский актер дерзнул президенту.Американский актер дерзнул президенту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Корреспондент интернет-портала Yahoo News Хантер Уокер в пятницу, 12 июля, в своем микроблоге привел слова президента США. Дональд Трамп подметил, что рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" значительно упали с тех пор, как его стал вести актер Арнольд Шварценеггер.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", - процитировал журналист слова Трампа.

Заметим, ранее ведущим программы был сам Дональд Трамп. Шварценеггер медлить с ответом не стал и призвал американского лидера к ответу.

"Я все еще здесь, хотите сравнить налоговые декларации, Дональд Трамп?", - обратился Шварценеггер к президенту.

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Так актер подколол Трампа. Вопросы об этих документах часто задают политические оппоненты президента Америки. Ответ еще никто из них не получил. Смолчал, во всяком случае пока, Трамп и в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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