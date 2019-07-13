Российский сомнолог рассказал, сколько часов сна нужно человеку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-13T15:46:39+03:00

Специалист подчеркнул, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным

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Российский врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека есть своя норма по количеству часов сна.

По словам специалиста в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна. Однако есть так называемые "короткоспящие" и "длинноспящие" люди. Для таких людей, как считает Пальман, обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

Также сомнолог заявил, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, однако, такой образ жизни не должен стать регулярным, сообщает RT.

Врач напомнил, что гиперсомния (избыточная сонливость) может быть симптомом самых разных заболеваний - от депрессии и до обструктивного апноэ сна. В данном случае необходимо консультироваться с доктором и устранять причину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида. Исследователи рекомендуют проводить в постели 9 часов 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU