Российский сомнолог рассказал, сколько часов сна нужно человеку
Российский врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека есть своя норма по количеству часов сна.
По словам специалиста в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна. Однако есть так называемые "короткоспящие" и "длинноспящие" люди. Для таких людей, как считает Пальман, обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.
Также сомнолог заявил, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, однако, такой образ жизни не должен стать регулярным, сообщает RT.
Врач напомнил, что гиперсомния (избыточная сонливость) может быть симптомом самых разных заболеваний - от депрессии и до обструктивного апноэ сна. В данном случае необходимо консультироваться с доктором и устранять причину.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида. Исследователи рекомендуют проводить в постели 9 часов 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU