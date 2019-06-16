2019-06-16T08:11:21+03:00
Общество

Ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида

Исследователи рекомендуют проводить в постели 9 часов 10 минут
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего видаУченые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего видаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британские ученые провели исследование и выяснили, какое оптимальное время сна необходимо человеку для сохранения приятного внешнего вида.

Исследователи считаюn, что некоторые люди неважно выглядят по утрам именно из-за неправильно подобранного режима сна, пишет издание The Mirror. Кроме того, по этой же причине возникают депрессия, чувство раздражительности и портится настроение.

Проведя ряд экспериментов и вычислений, ученые установили, что оптимальная продолжительность сна - 9 часов 10 минут. Именно такое количество времени следует провести в постели для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде.

Кроме того, ученые рекомендуют ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55.

Ранее сайт kp.ru писал, что Национальное общество по изучению сна провело исследование и сделали более 300 разных выводов относительно человеческого сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель раскритиковали в недостаточных усилиях для улучшения отношений с Россией
В Британии потерявший руку пожарный получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов и бесплатный протез
Медведчук: цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов
Погода в Москве на 16 июня 2019 года: переменная облачность и дождь
В Японии неизвестный с ножом напал на полицейского и забрал у него табельное оружие
Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета
Трамп назвал ложью сообщения об усилении кибератак США против России
В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара
Жертвами теракта в столице Сомали стали девять человек, 25 пострадали
На очередную акцию «желтых жилетов» во Франции вышли только самые стойкие
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража, люди не пострадали
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона об атаке на танкеры
Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»