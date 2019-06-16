Ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-16T08:11:21+03:00

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Британские ученые провели исследование и выяснили, какое оптимальное время сна необходимо человеку для сохранения приятного внешнего вида.

Исследователи считаюn, что некоторые люди неважно выглядят по утрам именно из-за неправильно подобранного режима сна, пишет издание The Mirror. Кроме того, по этой же причине возникают депрессия, чувство раздражительности и портится настроение.

Проведя ряд экспериментов и вычислений, ученые установили, что оптимальная продолжительность сна - 9 часов 10 минут. Именно такое количество времени следует провести в постели для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде.

Кроме того, ученые рекомендуют ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55.

Ранее сайт kp.ru писал, что Национальное общество по изучению сна провело исследование и сделали более 300 разных выводов относительно человеческого сна.

ИСТОЧНИК KP.RU