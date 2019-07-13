2019-07-13T18:21:00+03:00
В мире

Зеленский планирует проехать на КамАЗе по мосту через Днепр

В Крыму отметили, что украинский лидер таким образом берет пример с президента РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский планирует проехать на КамАЗе по мосту через ДнепрЗеленский планирует проехать на КамАЗе по мосту через ДнепрФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский собирается открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заметил, что президент Украины фактически начал брать пример с российского главы Владимира Путина.

- Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров, - заявил Гемпель "РИА-Новости". Таким образом он напомнил, как ранее Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КамАЗа.

Депутат также подчеркнул, что украинский лидер в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые пообщались по телефону. Как прошли первые переговоры президентов России и Украины, рассказал пресс-секретарь главы российского государства.

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным.Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

ИСТОЧНИК KP.RU

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