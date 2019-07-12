Путин и Зеленский впервые пообщались по телефону
В четверг, 11 июля, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как прошли эти переговоры, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уточнив, что беседа состоялась по инициативе киевской стороны.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», - сообщил он.
Официальный представитель Кремля добавил, что президенты двух стран договорились продолжать начатую работу на уровне экспертов.
Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин обсуждал с Владимиром Зеленским возможность продолжения контактов в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина).
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава российского государства, комментируя предложение Зеленского «подключить» к обсуждению кризиса в Незалежной Великобританию и США, сказал, что Москва «никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата».
ИСТОЧНИК KP.RU