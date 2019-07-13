Первый тайм матча Спартак - Сочи завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-13T19:50:16+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в субботу, 13 июля, проходит матч 1 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ФК "Сочи". Дебютант Премьер-Лиги в первом тайме оказал активное сопротивление одному из грандов чемпионата России.

Стартовый тайм сочинцев в Премьер-Лиге выдался неплохим по содержанию. Команда Александра Точилина имела немало опасных моментов у ворот спартаковского голкипера Александра Максименко. Однако не могла воплотить в забитые голы. "Спартак" отвечал атаками, но чаще всего игрокам хозяев поля просто не везло. Открыть счет голам в сезоне никак не удавалось.

В матче Спартак - Сочи наступил перерыв после первого тайма. Через 15 минут поединок на стадионе "Открытие Арена" в Москве будет возобновлен. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Сочи.

Сегодня чуть позже пройдет последний матч игрового дня. В Ростове-на-Дону местный клуб примет ФК "Оренбург".

ИСТОЧНИК KP.RU