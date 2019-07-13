2019-07-13T06:51:45+03:00
Спорт

Спартак - Сочи 13 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Спартак - Сочи 13 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет против "Сочи"."Спартак" сыграет против "Сочи".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футбольный сезон в России выходит из отпука. И в одной из первых игр сезона "Спартак" встретится с футболистами "Сочи". Южане, формально, возвращаются в Премьер-Лигу после долгого перерыва. Но, по сути, это будет совершенно новый клуб - год назад на юг России переехало питерское "Динамо", получив новый бренд. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Сочи 13 июля 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Сочи 13 июля 2019

Эта встреча будет первой для обеих команд за всю историю очного противостояния.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Сочи 13 июля 2019

"Спартак" не должен, согласно раскладам букмекеров, получить серьезных проблем в первой игре нового сезона.

Прогноз на матч Спартак - Сочи 13 июля 2019

"Спартак" одержит победу на ФК "Сочи" в матче 1 тура чемпионата России по футболу.

Где смотреть матч Спартак - Сочи 13 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Сочи можно посмотреть 13 июля и начнется в 18:15 по московскому времени на канале Матч Премьер и Матч ТВ.

Трансляция матча Спартак - Сочи 13 июля 2019

Трансляция матча Спартак - Сочи 13 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 18:15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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