2019-07-13T19:52:38+03:00
Общество

Правительство одобрило законопроект о выплатах пособий на детей малоимущим семьям

С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Правительство одобрило законопроект о выплатах пособий на детей малоимущим семьямПравительство одобрило законопроект о выплатах пособий на детей малоимущим семьямФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Кабмине сообщили, что российское правительство одобрило законопроект, который предусматривает повышение выплат на детей для семей, в которых средний доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов.

В данном случае говорится о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января следующего года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе, сообщается на сайте правительства.

В конце июня этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что такие выплаты будут ежемесячно составлять около десяти тысяч рублей на одного ребенка. Соответствующий законопроект направят в Думу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на выплаты увеличенных детских пособий потребуется более 60 млрд рублей. Такую сумму назвал российский эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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